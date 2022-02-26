Эмоции Ваноли в матче «Спартака» с ЦСКА

«Спартак» проводит первый официальный матч под руководством главного тренера Паоло Ваноли. Итальянец на протяжении всего матча очень эмоционально ведет себя на бровке и не скрывает своего недовольства после ошибок футболистов.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре, контракт с итальянцем заключен до конца сезона-2022/23 с возможностью продления еще на год.