Непомнящий — о Соболеве: «Он все время на нервах. Самоутверждается. Его надо успокоить!»

Бывший советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» дал совет нападающему «Спартака» Александру Соболеву.

— Вы упомянули Соболева. В матче с «Ростовом» Александр вышел на замену, отдал голевой пас. Но, по мнению судейских экспертов, успел наиграть на удаление...

— Конечно, наиграл! В том-то и его беда. Соболев все время на нервах. Его надо успокоить!

— Каким образом?

— Соболеву надо понимать, что он игрок основного состава, что он состоялся, что никакие ошибки на поле и вне его ему уже не прощаются. А Александр все мучается, терзает себя из-за того, что не всегда проходит в состав... Рефлексия.

— В ноябре прошлого года вы сказали про него следующее: «С огромным самомнением. Порой ведет себя, как Иванушка-дурачок». Не увидели изменений в его поведении за это время?

— К сожалению, нет. Обидно за него! Этот парень мог бы блистать, как Дзюба в его лучшие годы в «Зените», когда Артем чувствовал себя комфортно. А Соболев этого комфорта не ощущает. Почему? Тренер должен дать ему почувствовать, что верит в него. У Соболева как у футболиста есть все необходимые качества. Абсолютно все! Умеет забивать, есть голевое чутье, навязывает борьбу, способен выдать хороший, обостряющий пас, есть спортивное нахальство.

— Но зачем же он выходит при счете 3:1 и начинает размахивать руками, бить локтями?

— Самоутверждается там, где не нужно! Все же идет от головы.