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Сегодня, 13:30

Непомнящий — о Соболеве: «Он все время на нервах. Самоутверждается. Его надо успокоить!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» дал совет нападающему «Спартака» Александру Соболеву.

— Вы упомянули Соболева. В матче с «Ростовом» Александр вышел на замену, отдал голевой пас. Но, по мнению судейских экспертов, успел наиграть на удаление...

— Конечно, наиграл! В том-то и его беда. Соболев все время на нервах. Его надо успокоить!

— Каким образом?

— Соболеву надо понимать, что он игрок основного состава, что он состоялся, что никакие ошибки на поле и вне его ему уже не прощаются. А Александр все мучается, терзает себя из-за того, что не всегда проходит в состав... Рефлексия.

— В ноябре прошлого года вы сказали про него следующее: «С огромным самомнением. Порой ведет себя, как Иванушка-дурачок». Не увидели изменений в его поведении за это время?

— К сожалению, нет. Обидно за него! Этот парень мог бы блистать, как Дзюба в его лучшие годы в «Зените», когда Артем чувствовал себя комфортно. А Соболев этого комфорта не ощущает. Почему? Тренер должен дать ему почувствовать, что верит в него. У Соболева как у футболиста есть все необходимые качества. Абсолютно все! Умеет забивать, есть голевое чутье, навязывает борьбу, способен выдать хороший, обостряющий пас, есть спортивное нахальство.

— Но зачем же он выходит при счете 3:1 и начинает размахивать руками, бить локтями?

— Самоутверждается там, где не нужно! Все же идет от головы.

Александр Соболев. «Файзуллаева скоро продадут. Соболев мог бы блистать, как Дзюба. А он все самоутверждается». Непомнящий — о дерби ЦСКА — «Спартак»

Александр Соболев
Валерий Непомнящий
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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Оренбург – Динамо
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24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
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Зенит – Рубин
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Краснодар – Балтика
 3 : 2
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Урал – Ростов
 - : -
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Факел – Кр. Советов
 - : -
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