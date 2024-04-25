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Премьеру фильма о футболисте Черенкове перенесли на 31 октября

Виктория Кравченко
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Режиссер фильма Николай Акелькин об игроке московского «Спартака» и сборной СССР Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист» сообщил, что хронометраж ленты составит около двух часов.

Съемки фильма завершились 26 октября 2023 года.

«Процесс работы над фильмом идет в штатном режиме, делаем компьютерную графику, озвучание, накладываем музыку. Уже идет постпродакшн. Графики в ленте очень много, работа кропотливая, но мы абсолютно уверены в итоговом качестве картины. Самый крайний срок сдачи фильма — за месяц до премьеры, то есть это конец сентября», — цитирует Акелькина ТАСС.

Изначально премьера должна была состояться 7 ноября, однако была перенесена на 31 октября.

Источник: https://tass.ru/sport/20644637
Федор Черенков
ФК Спартак (Москва)
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