«Ростов» — «Химки»: Прохин удален с поля во втором тайме
Защитник «Ростова» Данила Прохин был удален с поля в конце второго тайма матча 3-го тура РПЛ против «Химок».
Прохин допустил нарушение в борьбе за верховой мяч с нападающим «Химок» Александром Руденко.
Главный арбитр встречи Владислав Безбородов посчитал, что игрок «Ростова» сыграл жестко, и предъявил ему желтую карточку, которая стала второй для Прохина в матче.
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|
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|2
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|
5
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|1
|2
|0
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|
6
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|1
|2
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|
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|29.07
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|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
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|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|2 : 2
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|4 : 1
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|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|1 : 1
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|1 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
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|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
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Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
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|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
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