«Ростов» — «Химки»: Прохин удален с поля во втором тайме

Защитник «Ростова» Данила Прохин был удален с поля в конце второго тайма матча 3-го тура РПЛ против «Химок».

Прохин допустил нарушение в борьбе за верховой мяч с нападающим «Химок» Александром Руденко.

Главный арбитр встречи Владислав Безбородов посчитал, что игрок «Ростова» сыграл жестко, и предъявил ему желтую карточку, которая стала второй для Прохина в матче.