Алаев: «Не хочу, чтобы в РПЛ были такие пенальти, как в матче «Локомотива»

Президент РПЛ Александр Алаев остался недоволен работой арбитров в матче 19-го тура РПЛ «Локомотив» — «Пари НН» (2:1). Он выразил несогласие с решением арбитра Рафаэля Шафеева назначить пенальти в ворота железнодорожников.

«Скажу очень аккуратно, увидел сейчас пенальти, сидел с футбольными людьми. Не буду дожидаться решения экспертно-судейской комиссии — мне не хочется, чтобы в нашей лиге были такие пенальти», — приводит РИА Новости слова Алаева.

При этом Алаев отметил, что его неприятно удивляет, что обсуждение судейства вновь выходит на первый план.

«Очень расстроен, что придется обсуждать судейство и офсайдные линии. Это наше общее дело, и ситуации с ними бьют по общей репутации», — заявил Алаев.

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