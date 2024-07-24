Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:45

Кечинов — об отстранении Соболева: «Клубам нужно поскорее договариваться»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился мнением по поводу отстранения нападающего красно-белых Александра Соболева от тренировок с первой командой.

«В принципе, уже давно ходят разговоры о том, что он собирается в «Зенит». Если он решил для себя и считает, что уже перерос уровень «Спартака» и хочет большего: выигрывать титулы и расти как футболист — значит это его решение. Хотя бы он честно говорит. Если он для себя принял решение, то клубам нужно поскорее договариваться, чтобы этот переход был совершен», — сказал Кечинов «СЭ».

Также бывший игрок красно-белых выделил проблему «Спартака» с нападающим Виллианом Жозе.

«Сейчас у «Спартака» проблема с новым нападающим Жозе. Если бы он был в форме, тогда тренеру не пришлось бы выпускать Александра на матч с «Оренбургом». Но так как у него проблемы, Станкович был вынужден поставить Соболева, надеясь, что он, как один из самых опытных игроков команды, сможет помочь», — добавил Кечинов.

В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. Соболев отыграл в этой встрече 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.

Денис Сафронов

Александр Соболев
Валерий Кечинов
ФК Спартак (Москва)
4
5
Читайте также
Джо Байден обратится к нации после выхода из президентской гонки: что он скажет
Биография Анджелины Джоли: «Оскар», развод с Брэдом Питтом и операции
СМИ узнали об оказании Байдену экстренной помощи во время поездки в Лас-Вегас
Защитник ЦСКА Илья Агапов: «Приход Николича воспринял позитивно, у меня будет шанс»
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства
Мужчине оторвало конечности после взрыва автомобиля в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Соболев меняет команду: из «Спартака» — в «Зенит»?
Кечинов считает, что Соболев способен выиграть конкуренцию у Кассьерры в «Зените»
Первый тренер Соболева считает, что «Спартак» некрасиво расстается с игроком: «Выставляют, что Саша такой плохой»
Салихова: «Отстранив Соболева от тренировок с основой, «Спартак» сжег мосты»
Источник: Соболев объяснил плохую игру с «Оренбургом» мыслями про «Зенит»
«Спартак» отстранил Соболева от тренировок. Что известно?
Соболев повторяет путь Дзюбы. Но как все это допустил «Спартак»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Широков: «Думаю, «Зенит» берет Соболева как игрока ротации»

Первый тренер Соболева считает, что «Спартак» некрасиво расстается с игроком: «Выставляют, что Саша такой плохой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 0 1
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости