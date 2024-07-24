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Первый тренер Соболева считает, что «Спартак» некрасиво расстается с игроком: «Выставляют, что Саша такой плохой»

Первый тренер Соболева считает, что «Спартак» некрасиво расстается с игроком
Сергей Жуков
корреспондент
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Первый тренер форварда «Спартака» Александра Соболева Александр Горбунов прокомментировал «СЭ» решение спортивного директора красно-белых Томаша Амарала отстранить игрока от тренировок.

«Значит, на него не рассчитывают. Мне не нравится, что с ним расстаются так некрасиво. Дай Бог, чтобы все это успокоилось. Уже месяц идут разговоры. Никак не могу понять, неужели нельзя спокойно расстаться? Если хотите продать его, то продайте. Назовите реальную цену и скажите спасибо за голы, которые он забивал и расстаньтесь по-человечески. Не Саша решает этот вопрос, а руководство клубов и агент. А везде выставляют, что Саша такой плохой. Да, он заинтересован в переходе, там лучше условия. У него в последние 2 года испортились отношения с руководством. Не думаю, что во всем он виноват. Просто хочется, чтобы поскорее все это решилось. Его то на лавку посадят, то не дают играть, то на завтрак не пришел. Естественно, что он давно хочет оттуда уйти, тем более в такой клуб, как «Зенит», — сказал Горбунов «СЭ».

В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. Соболев отыграл в этой встрече 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
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10
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2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
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