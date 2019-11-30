Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 18-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0) заявил, что не видит никаких проблем в команде, несмотря на четырехматчевую серию без побед.

— Ничья после двух проигрышей — это шаг вперед?

— Шаг вперед? В таблице может быть и шаг вперед. В плане игры не было никакого шага ни назад, ни вперед. Ни по сравнению с матчем с «Краснодаром», ни тем более с «Динамо», когда они не создали ни одного момента, а забили два пенальти. Сегодня тоже могли проиграть, если бы забили тот штрафной. Претензий к игрокам быть не может, вообще ни одной.

Место какое у нас? Пятое — плохо что ли? Да, хотелось бы лучше. Да, ребята чуть не плачут сейчас. Что мне им сказать — что надо попадать в ворота, что ли? Как доставлять мяч до штрафной — это я могу подсказать, с этим проблем не было.

— Не началась ли у команды депрессия от всего этого?

— Нет конечно. Если бы мы играли плохо и не создавали моменты — тогда была бы депрессия.

— Так как раз она может начаться от того, что стараешься, все делаешь правильно, а результата нет...

— Так это обида, а не депрессия. А депрессия — это когда тебе создают 15 моментов. Тогда у меня точно была бы депрессия.

— Показалось, что игроки сегодня хотели довести розыгрыш мяча до верного и избегали дальних ударов...

— Ничего подобного. Вот был у нас какой-то матч, кажется с «Рубином», и тогда меня спрашивали, был ли план бить издали. Когда игрок чувствует что может попасть — он бьет, не чувствует уверенности по какой-то причине — не бьет. Это всегда решение игрока, и не более того. (Юрий Плохотниченко)