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Валерий Карпин: «Поражение от «Зенита» — 1:6 все еще сидит в наших головах»

18:57
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что еще не забыл поражение в 13-м туре чемпионата России от «Зенита» (1:6).

— Поражение от «Зенита» — 1:6 все еще сидит в наших головах, — заявил Карпин в эфире «Матч Премьер». — Не думаю, что кто-то забыл тот результат — в голове он так или иначе есть. Все ждем игры с «Сочи», очень хочется быстрее сыграть с ними и реабилитироваться.

У нас сегодня такой же состав как и с «Зенитом». Ребятам нужно реабилитироваться, они этого очень хотят. Как получится — посмотрим. Сегодня хотелось бы победу, а результативная она будет или 1-0 — не важно.

Ростов — Сочи

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