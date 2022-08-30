Карпин: «У любого адекватного человека слова Терюшкова про Захаряна вызовут недоумение»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слова Романа Терюшкова о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

29 августа Терюшков заявил, что если 19-летний футболист уедет в Англию, то это будет предательством.

«С Терюшковым и его сомнительными заявлениями уже давно все понятно. Очень странная позиция. У любого адекватного человека его слова вызовут недоумение. Все наши спортсмены, которые уже находятся в других странах, тоже предатели? Если у Захаряна есть возможность играть в таком солидном чемпионате, тем более в таком молодом возрасте, — нужно уезжать», — приводит слова Карпина «РБК Спорт».

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро. Агент полузащитника заявлял, что согласование контракта с «аристократами» находится в финальной стадии.

29 августа «СЭ» стало известно, что вероятность перехода Захаряна в «Челси» постепенно снижается. Все три стороны заинтересованы в сделке, однако для ее осуществления нужно оперативно решить ряд вопросов, главный из которых — перевод средств российскому клубу. Трансферное окно в АПЛ закрывается 1 сентября.

В сезоне РПЛ-2022/23 Захарян сыграл за «Динамо» 6 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.