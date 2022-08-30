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Карпин: «У любого адекватного человека слова Терюшкова про Захаряна вызовут недоумение»

Карпин высказался о словах Терюшкова насчет возможного перехода Захаряна в «Челси»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слова Романа Терюшкова о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

29 августа Терюшков заявил, что если 19-летний футболист уедет в Англию, то это будет предательством.

«С Терюшковым и его сомнительными заявлениями уже давно все понятно. Очень странная позиция. У любого адекватного человека его слова вызовут недоумение. Все наши спортсмены, которые уже находятся в других странах, тоже предатели? Если у Захаряна есть возможность играть в таком солидном чемпионате, тем более в таком молодом возрасте, — нужно уезжать», — приводит слова Карпина «РБК Спорт».

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро. Агент полузащитника заявлял, что согласование контракта с «аристократами» находится в финальной стадии.

29 августа «СЭ» стало известно, что вероятность перехода Захаряна в «Челси» постепенно снижается. Все три стороны заинтересованы в сделке, однако для ее осуществления нужно оперативно решить ряд вопросов, главный из которых — перевод средств российскому клубу. Трансферное окно в АПЛ закрывается 1 сентября.

В сезоне РПЛ-2022/23 Захарян сыграл за «Динамо» 6 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://sportrbc.ru/news/630cc3679a794784966934ab
Арсен Захарян
Валерий Карпин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
Роман Терюшков
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3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
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 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
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 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
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 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
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14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
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