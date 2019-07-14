Валерий Карпин: "Новички проявили себя нормально"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после встречи 1-го тура чемпионата России с "Оренбургом"​ (2:1) заявил, что почти у всех игроков сменились функции на поле.

– Довольны ли вы функциональным состоянием команды и насколько оно уже совпадает у разных игроков?

– Нужно еще недели две, чтобы подошли к общему знаменателю.

– Как проявили себя новички?

– Нормально.

– Как вам игра Байрамяна после годичной отлучки в "Рубин"?

– На данный момент выбор пал на него, а дальше все зависит от него и от его конкурентов на этой позиции.

– Схема 4-3-3 довольно веселая. Мы может рассчитывать увидеть ее и в матче со "Спартаком"?

– Что, вам сейчас рассказать, как играть будем? Вы можете на что угодно рассчитывать. Сейчас практически у всех игроков новые функции из-за смены расстановки.

– Позднее начало мало народу.

– Мы просили о переносе на более ранее время. В более удобное время могло быть 25-30 тысяч. Задайте эти вопросы РПЛ. А еще говорят что нужна посещаемость, поднимать доходы клубов и лиги... а получаем матчи.

– Чем занмиаются игроки до 8 вечера?

– Не хожу, не проверяю, что там они делают в номерах. С утра была тренировка чтобы просто занять время до обеда. Потом отдых. (Юрий Плохотниченко)

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