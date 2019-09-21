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Валерий Карпин: «Ничего не могу сделать с необязательными ошибками игроков «Ростова»

21:50
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (1:2).

— Пропустили 2 гола, еще пенальти соперник не забил... Все это — плод наших индивидуальных ошибок, мы проиграли только из-за них, — заявил Карпин в эфире «Матч Премьер». — Да, у нас нет Норманна, Саплинова, но забей мы второй гол, никто бы об этом не вспоминал. Это — не оправдание.

Мы ожидали, что будет вязкая игра: 10 человек «Тамбова» располагались за линией мяча. Мы знали, что много моментов не будет, но надо было забивать то, что имели. Против необязательных ошибок, которые игроки сегодня допустили, никакого противоядия нет. Я ничего не могу с этим делать. Двигаемся дальше. Лидерство нас не закрепощает, наоборот, окрыляет.

Тамбов — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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