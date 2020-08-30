Валерий Карпин: «Мы лучше сыграли с «Зенитом», чем с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после ничьей против «Краснодара» (1:1) в матче 6 тура премьер-лиги заявил, что команда показала не самую лучшую игру.

— Травма Норманна была, есть, пришлось играть так, — ответил на соответствующий вопрос Карпин. — Позволяла не все делать на 100 процентов, но позволила гол забить. Лучший ли это наш матч с начала посткоронавирусной эпохи? По игре точно не лучший матч. С «Динамо» был лучше, с «Зенитом».

— Почему не вышел Полоз?

— По тренерскому решению. Не то, чтобы не готов. Тренировок нет практически. Понятно, что для того, чтобы выйти в стартовом составе, нужно досконально знать структуру нашей игры. Он еще не до конца встроен.

— Играли на равных?

— Первый тайм — да, второй тайм, наверно, чуть подустали, наелись. Пришлось делать замены. В концовке повели, но «Краснодар» провел получше второй тайм.

— Перерыв на матчи сборных пойдет на пользу?

— Это огромный плюс. Чуть-чуть выдохнуть, набраться сил. Для тех игроков, которым нужно набирать кондиции, необходим тренировочный процесс.

— Перед матчем «Ростов»" кардинально поменял медицинский штаб. Почему?

— Объявили только сейчас, но это давно случилось. Мы усиляем команду, медицинский штаб. Эти люди помогут и восстанавливать, и диагностику делать лучше. (Екатерина Потапова)