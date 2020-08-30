Валерий Карпин: «Мы лучше сыграли с «Зенитом», чем с «Краснодаром»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после ничьей против «Краснодара» (1:1) в матче 6 тура премьер-лиги заявил, что команда показала не самую лучшую игру.
— Травма Норманна была, есть, пришлось играть так, — ответил на соответствующий вопрос Карпин. — Позволяла не все делать на 100 процентов, но позволила гол забить. Лучший ли это наш матч с начала посткоронавирусной эпохи? По игре точно не лучший матч. С «Динамо» был лучше, с «Зенитом».
— Почему не вышел Полоз?
— По тренерскому решению. Не то, чтобы не готов. Тренировок нет практически. Понятно, что для того, чтобы выйти в стартовом составе, нужно досконально знать структуру нашей игры. Он еще не до конца встроен.
— Играли на равных?
— Первый тайм — да, второй тайм, наверно, чуть подустали, наелись. Пришлось делать замены. В концовке повели, но «Краснодар» провел получше второй тайм.
— Перерыв на матчи сборных пойдет на пользу?
— Это огромный плюс. Чуть-чуть выдохнуть, набраться сил. Для тех игроков, которым нужно набирать кондиции, необходим тренировочный процесс.
— Перед матчем «Ростов»" кардинально поменял медицинский штаб. Почему?
— Объявили только сейчас, но это давно случилось. Мы усиляем команду, медицинский штаб. Эти люди помогут и восстанавливать, и диагностику делать лучше. (Екатерина Потапова)