Карпин — о возможной тренировке Смолова с «Динамо»: «Без проблем»

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин не против, чтобы нападающий Федор Смолов провел тренировку вместе с московской командой.

Ранее 56-летний специалист заявил, что тренировка Смолова с «Динамо» сорвалась.

«Не знаю, будет ли он тренироваться с «Динамо» или нет. По мне — без проблем», — сказал Карпин на пресс-конференции после BetBoom матча сборной России против Иордании (0:0).

Смолов начинал карьеру в «Динамо» в 2007 году и также выступал за бело-голубых с 2022 по 2024 год. Всего на его счету 157 матчей за московскую команду, в которых форвард отметился 29 голами и 17 результативными передачами.

По окончании сезона-2024/25 35-летний футболист покинул «Краснодар» и в августе присоединился к медийному клубу «Броук Бойз».