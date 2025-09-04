Пальцев — о переходе в «Краснодар»: «Очень счастлив пополнить ряды действующего чемпиона»

Защитник Валентин Пальцев прокомментировал переход в «Краснодар».

«Я чувствую огромную радость и очень счастлив пополнить ряды действующего чемпиона. Готов с командой добиваться новых свершений. Хочу пожелать болельщикам яркой игры нашей команды и заполненных трибун на каждом матче: дома и на выезде», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

24-летний футболист перешел в «Краснодар» на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до 23 января 2026 года и включает в себя обязательную опцию выкупа. Контракт защитника с «Краснодаром» будет рассчитан до конца июня 2030 года.