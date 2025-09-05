Нападающий «Ренна» Аль-Тамари: «Спартак» — лучшая команда в России!»

Нападающий «Ренна» и сборной Иордании Мусса Аль-Тамари в интервью «СЭ» заявил о готовности перейти в «Спартак».

— Давай сравним, что лучше: Франция или Россия?

— Я не настолько хорошо изучил вашу страну, чтобы сравнивать. Но я обязательно приеду сюда в будущем, чтобы узнать Россию лучше.

— Может быть, перейдешь в какую-то команду? «Спартак» или «Зенит»?

— «Спартак» — это лучшая команда в России! Может, однажды.

Игра между Россией и Иорданией состоялась в четверг, 4 сентября, и завершилась ничьей со счетом 0:0.