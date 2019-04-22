Валерий Карпин: "Арбитры после матча с "Оренбургом" сказали, что второй гол был забит из положения "вне игры"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "СЭ" высказал свое мнение о судействе встречи с "Оренбургом" (0:3) в 24-м туре РПЛ. Он рассказал, что арбитры после этой встречи сказали, что второй гол забит из положения "вне игры"
– Как в целом оцените уровень судейства в премьер-лиге, видите глобальные проблемы?
– Рефери ошибаются во всех ведущих чемпионатах, другое дело – там есть ВАР, система позволяет многое исправить. Даже ВАР не дает стопроцентной гарантии, но на 90 позволяет минимизировать риски.
– Был бы ВАР – вам бы 2 гола не засчитали.
– Возможно. Но не исключено, что и засчитали бы – сомнения всегда есть. С ВАР сомнений намного меньше. Но так как у нас этой системы нет, хотелось бы, чтобы судьи относились к работе более ответственно.
– Общались с арбитрами после матча?
– Да, он сказали, что второй гол забит из положения "вне игры".
– А первый?
– Про первый не говорили. (Сергей Егоров)