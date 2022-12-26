Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:20

Газзаев — о том, почему не возглавил московское «Динамо»: «Я поставил условия — и не сошлись»

Газзаев рассказал, когда его звали тренировать московское «Динамо»
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Валерий Газзаев (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-главный тренер «Алании», ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, на днях ставший гостем «СЭ», рассказал о том, в какой клуб последний раз его приглашали на должность главного тренера.

— Когда в последний раз вас звали тренировать?

— В московское «Динамо». То ли 2012 год, то ли 2013-й. Но чтобы начать работу — надо на берегу договориться, как строить команду. Какие цели. Что нужно. Чтобы на тебя не списали все, если не будет результата. Как-то я лекцию читал — и один из тренеров сказал: «У нас задерживали зарплату, это повлияло на результат. Меня уволили».

— Что ответили?

— «А зачем ты тогда работал? Перестали в клубе платить — развернись и уходи! Зачем доводить до того, что тебя выгонят?» Тебя же выставят виноватым — перейдешь в разряд теоретиков!

— Почему с «Динамо» у вас не сложилось?

— Я поставил условия — и не сошлись.

Последним местом работы Валерия Газзаева была «Алания» с 2012 по 2013 год.

Валерий Газзаев. Валерий Газзаев: «Пеле — король футбола. На втором месте — Месси. На третьем — Марадона»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Валерий Газзаев
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главная звезда чемпионата России отказалась от участия. Новая потеря — Александра Трусова
Валиева вылетела из тройки на чемпионате России. Судьи отработали по делу?
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Японский эксперт назвал самолет Ан-12 шедевральным
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Газзаев: «Тренировать, чтобы в пятый или шестой раз выиграть чемпионат России? Никакой мотивации»
Зарема Салихова: «В России переход в Азию добьет интерес к футболу»
Источник: «Оренбург» может выкупить Титкова у «Локомотива»
Агент Мантуана и Ивана не уверен, что игроки продолжат карьеры в «Зените»
Руслан Нигматуллин: «Смущает, что Бердыев выпадал из обоймы РПЛ, но теперь будет любопытно следить за «Сочи»
Глушаков показал, как тренируется с кокосами в отпуске
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газзаев: «Тренировать, чтобы в пятый или шестой раз выиграть чемпионат России? Никакой мотивации»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости