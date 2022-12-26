Экс-главный тренер «Алании», ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, на днях ставший гостем «СЭ», оценил работу рулевого «Зенита» Сергея Семака.

— В российском футболе кто из тренеров на данный момент самый-самый?

— Сергей Семак. Он же с «Зенитом» четыре раза подряд стал чемпионом. Уверен, и в этом сезоне возьмет золото.

— Никаких сомнений?

— Абсолютно! Ну а чтобы получить признание на международной арене, Семаку нужно и в Европе что-то выиграть. Такая возможность рано или поздно появится. Санкции же не вечны. Надеюсь, скоро Россия вернется в большой футбол.

— Понимаете Андрея Аршавина, который лучшим тренером РПЛ по итогам первой половины сезона-2022/23 назвал Марцела Личку?

— Сколько людей — столько и мнений. «Оренбург» — неплохая команда. Но я бы из тренеров прежде всего отметил бы Игоря Осинькина. Прекрасный специалист, мне очень нравится, как он работает в «Крыльях». С приходом Гильермо Абаскаля явно преобразился «Спартак». Валерий Карпин с «Ростовом» показывает достойную игру. Идет на втором месте, хотя в команде нет дорогостоящих футболистов.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 17 туров с 42 очками.