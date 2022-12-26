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Сегодня, 08:35

Газзаев: «Семак — лучший тренер России. Уверен, и в этом сезоне возьмет золото»

Валерий Газзаев назвал Сергея Семака лучшим тренером России
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-главный тренер «Алании», ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, на днях ставший гостем «СЭ», оценил работу рулевого «Зенита» Сергея Семака.

— В российском футболе кто из тренеров на данный момент самый-самый?

— Сергей Семак. Он же с «Зенитом» четыре раза подряд стал чемпионом. Уверен, и в этом сезоне возьмет золото.

— Никаких сомнений?

— Абсолютно! Ну а чтобы получить признание на международной арене, Семаку нужно и в Европе что-то выиграть. Такая возможность рано или поздно появится. Санкции же не вечны. Надеюсь, скоро Россия вернется в большой футбол.

— Понимаете Андрея Аршавина, который лучшим тренером РПЛ по итогам первой половины сезона-2022/23 назвал Марцела Личку?

— Сколько людей — столько и мнений. «Оренбург» — неплохая команда. Но я бы из тренеров прежде всего отметил бы Игоря Осинькина. Прекрасный специалист, мне очень нравится, как он работает в «Крыльях». С приходом Гильермо Абаскаля явно преобразился «Спартак». Валерий Карпин с «Ростовом» показывает достойную игру. Идет на втором месте, хотя в команде нет дорогостоящих футболистов.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 17 туров с 42 очками.

Валерий Газзаев. Валерий Газзаев: «Пеле — король футбола. На втором месте — Месси. На третьем — Марадона»

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
Валерий Газзаев
8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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