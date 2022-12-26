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Газзаев: «Тренировать, чтобы в пятый или шестой раз выиграть чемпионат России? Никакой мотивации»

Валерий Газзаев объяснил, почему не хочет тренировать
Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Валерий Газзаев.
Фото «СЭ»

Экс-главный тренер «Алании», ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, на днях ставший гостем «СЭ», рассказал, почему не хочет возвращаться в тренерскую профессию.

— Тянет вас назад в тренерскую профессию?

— Чтобы в пятый или шестой раз выиграть чемпионат России? Никакой мотивации. Даже победить второй раз в Лиге Европы — и на это уже мотивации нет.

— Нашему спорту не хватает таких фигур, как вы. Это не аргумент?

— Может, и аргумент. Вот ушел Семин — и посмотрите, что с «Локомотивом» произошло. «Спартак» после Романцева никак не станет таким, каким должен быть. Тут важно, чтобы тренер и руководитель клуба работали «в едином порыве». За что я Гинеру благодарен — он никогда мои решения не ставил под сомнение!

— Мы помним. Прекрасное было время.

— С его стороны была только помощь. Вот почему из того ЦСКА люди уезжали в «Манчестер Сити», «Челси», «Ювентус»... При этом становимся чемпионами — слышу: «Не так играют!» Хорошо, если мы «не так» — во что другие играют? В 2008-м у ЦСКА был самый сильный состав. Если бы усилили две позиции — могли бы успешно выступить и в Лиге чемпионов. Такая была уверенность и сыгранность! Ребята молодые — а уже с колоссальным опытом, обладатели Кубка УЕФА. В России ниже второго места не опускались. За семь лет худший результат — бронза. А один руководитель клуба в те же времена говорил, что тренер — это десять процентов от результата. Может, поэтому и поменялось 20 тренеров в «Спартаке»...

— Вы сегодня готовы выслушивать предложения о тренерской работе?

— Это провокационный вопрос...

— Что ж тут провокационного?

— Нет. Не готов.

Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 год, а также с 2004-го по 2008-й. Вместе с красно-синими он трижды становился чемпионом России (2003, 2005, 2006), выиграл четыре Кубка страны (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08) и завоевал Кубок УЕФА-2004/05.

Валерий Газзаев. Валерий Газзаев: «Пеле — король футбола. На втором месте — Месси. На третьем — Марадона»

Футбол
РПЛ
Валерий Газзаев
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

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