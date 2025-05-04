Футбол
4 мая, 14:05

Дьяков: «Если руководители «Динамо» хотели вести борьбу за чемпионство, надо было укрепляться. Личка особо не дождался»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков в разговоре с «СЭ» высказался об отставке главного тренера бело-голубых Марцела Лички.

«Объективно, с таким составом «Динамо» тяжело рассчитывать на место выше третьего. Плюс минус идут там, где и должны. Естественно, травма Тюкавина, нельзя это сбрасывать со счетов. Если руководители хотели вести борьбу за чемпионство, надо было какое-то усиление, укрепляться кем-то. Личка, думаю, сам этого ждал, но особо не дождался. Отсюда и такой результат. Мне кажется, Личка выжимал из «Динамо» больше, чем можно было ждать. Не знаю, кто возглавит «Динамо». Может, Гусева оставят или кто-то придет. Мне было интересно смотреть за «Динамо». Если не ошибаюсь, они забили больше всех в сезоне. Проблемы в обороне были и есть, но игра стала улучшаться. В атаке играли весело, интересно. Да и Личка импонирует. Знаю, что футболисты к нему относились с огромным уважением и получали удовольствие», — сказал Дьяков «СЭ».

«Динамо» объявило об уходе Лички из клуба 1 мая. Чех возглавлял бело-голубых с июня 2023 года. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды стал Ролан Гусев.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.

