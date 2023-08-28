Газзаев: «Марио Фернандес выпадает из игры «Зенита»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил победу «Зенита» над «Уралом» (4:0) в 6-м туре РПЛ.
«Начнем наш разбор с крупной победы «Зенита». «Урал» меня разочаровал. Он проиграл еще до стартового свистка. Нельзя выходить на матч в Санкт-Петербурге с периферийной психологией! А именно ее я и увидел. Комплекс маленького клуба сыграл с «Уралом» злую шутку. Но я этого вообще не понял. Вы же приехали в ранге лидера чемпионата! Так и играйте как лидеры — с позиции силы! Прессингуйте, атакуйте, давите! Ну и что, что «Зенит»? Только за счет смелого футбола можно создать ему проблемы. А вы прижались к своим воротам и ждали, когда подопечные Семака ошибутся? Дождались? Как можно было дать Венделу и Клаудиньо такую свободу?! Они же буквально пешком доходили до штрафной гостей и устраивали перепасовку внутри нее. Ну где это видано? Это еще хорошо, что «Урал» пропустил четыре. Мог ведь гораздо больше. Повторюсь. Вы уже набрали определенную высоту, провели качественный матч с тем же «Спартаком», вырвали победу за счет агрессии, смелой игры впереди. Так и следуйте этому стилю! Страх, как правило, — это потеря силы…
Приведу небольшой пример из своей тренерской карьеры. В 1995 году «Спартак-Алания» в Москве по делу победил «Спартак» — 2:1, потому что играл с позиции силы, не испугался действующего чемпиона. На секундочку, это был всего лишь шестой тур чемпионата! Знаете, что я сказал подопечным в раздевалке после игры? «Ну вот теперь, ребятки, вы станете чемпионами!» Только так и можно завоевывать золотые медали — убив в себе периферийную психологию!
«Зенит» набирает обороты. Видно, что команда постепенно привыкает к новой схеме — 3-5-2. Единственный минус — игра Марио Фернандеса. Он явно выпадает и лишь отдаленно напоминает того футболиста, которым многие восхищались в ЦСКА. Его действия на поле ограниченны. Получил — отдал, получил — отдал. Без особых обострений. «Зенит» в основном атаковал через центр и левый фланг. Кто-то говорит, что Марио еще не набрал форму. Но уже вообще-то шестой тур… Я даже допускаю, что если Ренан и Эракович вернутся в строй, то Семак справа будет выпускать Караваева, а не Фернандеса», — сказал Газзаев.
Полностью интервью Валерия Газзаева можно прочитать на сайте «СЭ»
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0