Газзаев: «Марио Фернандес выпадает из игры «Зенита»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил победу «Зенита» над «Уралом» (4:0) в 6-м туре РПЛ.

«Начнем наш разбор с крупной победы «Зенита». «Урал» меня разочаровал. Он проиграл еще до стартового свистка. Нельзя выходить на матч в Санкт-Петербурге с периферийной психологией! А именно ее я и увидел. Комплекс маленького клуба сыграл с «Уралом» злую шутку. Но я этого вообще не понял. Вы же приехали в ранге лидера чемпионата! Так и играйте как лидеры — с позиции силы! Прессингуйте, атакуйте, давите! Ну и что, что «Зенит»? Только за счет смелого футбола можно создать ему проблемы. А вы прижались к своим воротам и ждали, когда подопечные Семака ошибутся? Дождались? Как можно было дать Венделу и Клаудиньо такую свободу?! Они же буквально пешком доходили до штрафной гостей и устраивали перепасовку внутри нее. Ну где это видано? Это еще хорошо, что «Урал» пропустил четыре. Мог ведь гораздо больше. Повторюсь. Вы уже набрали определенную высоту, провели качественный матч с тем же «Спартаком», вырвали победу за счет агрессии, смелой игры впереди. Так и следуйте этому стилю! Страх, как правило, — это потеря силы…

Приведу небольшой пример из своей тренерской карьеры. В 1995 году «Спартак-Алания» в Москве по делу победил «Спартак» — 2:1, потому что играл с позиции силы, не испугался действующего чемпиона. На секундочку, это был всего лишь шестой тур чемпионата! Знаете, что я сказал подопечным в раздевалке после игры? «Ну вот теперь, ребятки, вы станете чемпионами!» Только так и можно завоевывать золотые медали — убив в себе периферийную психологию!

«Зенит» набирает обороты. Видно, что команда постепенно привыкает к новой схеме — 3-5-2. Единственный минус — игра Марио Фернандеса. Он явно выпадает и лишь отдаленно напоминает того футболиста, которым многие восхищались в ЦСКА. Его действия на поле ограниченны. Получил — отдал, получил — отдал. Без особых обострений. «Зенит» в основном атаковал через центр и левый фланг. Кто-то говорит, что Марио еще не набрал форму. Но уже вообще-то шестой тур… Я даже допускаю, что если Ренан и Эракович вернутся в строй, то Семак справа будет выпускать Караваева, а не Фернандеса», — сказал Газзаев.

Полностью интервью Валерия Газзаева можно прочитать на сайте «СЭ»