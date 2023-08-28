Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:34

Газзаев: «Марио Фернандес выпадает из игры «Зенита»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил победу «Зенита» над «Уралом» (4:0) в 6-м туре РПЛ.

«Начнем наш разбор с крупной победы «Зенита». «Урал» меня разочаровал. Он проиграл еще до стартового свистка. Нельзя выходить на матч в Санкт-Петербурге с периферийной психологией! А именно ее я и увидел. Комплекс маленького клуба сыграл с «Уралом» злую шутку. Но я этого вообще не понял. Вы же приехали в ранге лидера чемпионата! Так и играйте как лидеры — с позиции силы! Прессингуйте, атакуйте, давите! Ну и что, что «Зенит»? Только за счет смелого футбола можно создать ему проблемы. А вы прижались к своим воротам и ждали, когда подопечные Семака ошибутся? Дождались? Как можно было дать Венделу и Клаудиньо такую свободу?! Они же буквально пешком доходили до штрафной гостей и устраивали перепасовку внутри нее. Ну где это видано? Это еще хорошо, что «Урал» пропустил четыре. Мог ведь гораздо больше. Повторюсь. Вы уже набрали определенную высоту, провели качественный матч с тем же «Спартаком», вырвали победу за счет агрессии, смелой игры впереди. Так и следуйте этому стилю! Страх, как правило, — это потеря силы…

Приведу небольшой пример из своей тренерской карьеры. В 1995 году «Спартак-Алания» в Москве по делу победил «Спартак» — 2:1, потому что играл с позиции силы, не испугался действующего чемпиона. На секундочку, это был всего лишь шестой тур чемпионата! Знаете, что я сказал подопечным в раздевалке после игры? «Ну вот теперь, ребятки, вы станете чемпионами!» Только так и можно завоевывать золотые медали — убив в себе периферийную психологию!

«Зенит» набирает обороты. Видно, что команда постепенно привыкает к новой схеме — 3-5-2. Единственный минус — игра Марио Фернандеса. Он явно выпадает и лишь отдаленно напоминает того футболиста, которым многие восхищались в ЦСКА. Его действия на поле ограниченны. Получил — отдал, получил — отдал. Без особых обострений. «Зенит» в основном атаковал через центр и левый фланг. Кто-то говорит, что Марио еще не набрал форму. Но уже вообще-то шестой тур… Я даже допускаю, что если Ренан и Эракович вернутся в строй, то Семак справа будет выпускать Караваева, а не Фернандеса», — сказал Газзаев.

Полностью интервью Валерия Газзаева можно прочитать на сайте «СЭ»

Марио Фернандес
РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
Валерий Газзаев
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Урал», «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
Газзаев: «Если поменять местами Абаскаля и Юрана, «Спартак» будет бороться за золото, а «Пари НН» — за выживание»
«О какой победе говорит Абаскаль? У «Спартака» второй год нет игры!» Газзаев — о 6-м туре РПЛ
Семин объяснил спад «Спартака» в последних турах РПЛ
У «Локомотива» масса талантов и три стержневых игрока. Но без обороны титулы не выигрывают
Кейта Бальде не тренировался со «Спартаком» в последние дни из-за болезни
Корниленко об успешном старте «Крыльев Советов»: «Задачи на сезон мы не корректируем»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первак оценил возможное возвращение Карпина в «Спартак»

В РПЛ рассказали о состоянии газона на стадионе «Сочи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости