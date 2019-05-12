Валерий Газзаев: "Лучший игрок чемпионата? Дзюба и Акинфеев"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился своим мнением о гостевом матче армейцев с "Зенитом" (1:3) в 28-м туре чемпионата России.

– Обе команды вышли на эту встречу с очень серьезным настроем, – начал Газзаев. – Играли со страстью, высокой самоотдачей. Показали характер. "Зенит", хоть и стал чемпионом, понимал, что на кону стоит честь и престиж клуба. ЦСКА в свою очередь боролся за Лигу чемпионов. Поражение, к сожалению, фактически поставило крест на шансах армейцев попасть в главный еврокубковый турнир. В первом тайме мы увидели довольно равный футбол с большим количеством единоборств. Но после перерыва "Зенит" объективно оказался сильнее и закономерно добился победы.

Сказался опыт и более высокое мастерство хозяев. Конечно, можно выделить Дзюбу. Он сегодня, как говорится, МVP. Отдал три голевых передачи, много цеплялся за мячи, был максимально полезен.

ЦСКА в целом весной играет слабее, чем в первой части сезона. Думаю, тренерскому штабу еще предстоит проделать тщательный анализ. Возможно, были допущены какие-то недочеты в зимней подготовке. Со стороны судить сложно.

Влашич сейчас выглядит не так ярко, как осенью. Пожалуй, впереди у армейцев сегодня можно отметить только Облякова. Креатив в основном исходил от него. Он и гол хороший забил, и мог оформить дубль со штрафного. Но в том эпизоде здорово сыграл Лунев, отразивший очень сложный удар. Я бы не стал критиковать Чалова за то, что он ушел с поля без гола. Проигрывает вся команда. Нападающий – человек зависимый. Как я заметил выше, в целом армейцы выглядят нынче не столь убедительно, как до зимней паузы.

В желании, характере, самоотдаче им не откажешь. Но где-то не хватает мастерства, движения, концентрации, сыгранности. Что и сказывается на результатах.

В Лигу чемпионов уже вряд ли попадут. А в Лиге Европы, думаю, ЦСКА окажется. Потому что, если армейцы не пробьются и в этот турнир, тогда сезон можно будет считать неудачным. Я бы не стал утверждать, что "Спартак" займет место выше ЦСКА в турнирной таблице. Впереди еще два тура. Время покажет.

Кого бы я назвал лучшим игроком этого чемпионата? Выделю, пожалуй, двух футболистов, которые сегодня выходили на поле. Это Артем Дзюба и Игорь Акинфеев. Оба стабильно провели сезон, принесли много пользы своим командам. И, конечно, не стоит забывать об их очень важной роли для нашей сборной на чемпионате мира. После такого тяжелого турнира и Дзюба, и Акинфеев не сдали, а провели сезон на очень высоком уровне. (Виталий Айрапетов)

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