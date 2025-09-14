Газзаев о «Балтике»: «Для этой команды нет авторитетов!»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» ничью между «Балтикой» и «Зенитом» (0:0) в матче 8-го тура РПЛ.

«Абсолютно равная игра, в которой «Балтика» показала запредельную самоотдачу. Команда показывает прочную игру и не проигрывает в 8 матчах. Для нее нет авторитетов! Безусловно, в этом огромная заслуга Талалаева. Тренеру удалось сплотить коллектив, нацелить и требовать от него результат. На протяжении всех матчей этого сезона у команды виден свой стиль», — сказал Газзаев «СЭ».

«Балтика» с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 13 очками идет на шестой строчке.