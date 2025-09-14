«Ростов» — ЦСКА: Кучаев открыл счет после ошибки Акинфеева

«Ростов» вышел вперед в матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ — 1:0.

На 7-й минуте отличился Константин Кучаев. Бывший полузащитник ЦСКА перехватил мяч после передачи голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.