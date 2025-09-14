Семак — о ничьей с «Балтикой»: «Многое не получалось, не самая лучшая наша игра»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью в матче 8 тура РПЛ против «Балтики» (0:0).

«Многое не получалось — где-то не хватало скорости, не хватало качества. В общем, думаю, не самая лучшая наша игра. Будем готовиться к следующему матчу. К сожалению, нам нужно приводить в общий тонус, общий баланс, наших игроков, тех, кто приехал, вернулся из сборных, потому что им очень сложно. Но они молодцы», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Петербургский клуб с 13 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Балтика» с 16 очками — на второй строчке.