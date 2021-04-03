Тренер «Ротора» Биджиев прокомментировал поражение от «Локомотива»

Тренер «Ротора» Хасанби Биджиев поделился впечатлениями после матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (0:2).

«В целом первый тайм мы начали довольно строго, — сказал Биджиев в эфире канала «Матч премьер». — После этого «Локомотив» перехватил инициативу, моменты начали возникать, они забили мяч. Второй тайм был гораздо лучше, мы больше владели мячом на половине соперника.

Были моменты, когда надо было бить по воротам, но мы пытались разыграть. Претензий по самоотдаче быть не может, ребята выложились. Не могу сказать, что «Локомотив» нас переиграл. Они нас поймали на контратаках. Наверное, это их самое сильное качество".

В составе победителей отличились Гжегож Крыховяк и Рифат Жемалетдинов.