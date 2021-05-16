Валерий Баринов: «Ни «Локомотиву», ни «Спартаку» с такой игрой нечего делать в Лиге чемпионов»

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ.

«Единственный вопрос, который меня интересует после сегодняшнего матч: «Что они пили из кубка после победы над «Крыльями» в финале?» — сказал Баринов «СЭ». — Да, «Ахмат» мог победить «Спартак», но, когда смотрел игру, так и знал, что «Спартак» сравняет, а «Локомотив» забьет. Как говорится, ни «Спартаку», ни «Локомотиву» с такой игрой в Лиге чемпионов делать нечего».

Также Баринов рассказал о главной болезни «железнодорожников».

«Надо было обыгрывать «Динамо», надо было многое, но болезнь «Локо» — неумение играть первым номером. Уже двоих футболистов «Урала» сегодня удалили, а они никак забить не могли. Моментов много, а забивать некому. Комментировать тут нечего», — добавил Баринов.

«Локомотив» завершил сезон на третьем месте в чемпионате России, но благодаря победе в БЕТСИТИ Кубке России «железнодорожники» сыграют в Лиге Европы.

(Екатерина Звенигородская)