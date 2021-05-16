Валерий Баринов: «Ни «Локомотиву», ни «Спартаку» с такой игрой нечего делать в Лиге чемпионов»
Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ.
«Единственный вопрос, который меня интересует после сегодняшнего матч: «Что они пили из кубка после победы над «Крыльями» в финале?» — сказал Баринов «СЭ». — Да, «Ахмат» мог победить «Спартак», но, когда смотрел игру, так и знал, что «Спартак» сравняет, а «Локомотив» забьет. Как говорится, ни «Спартаку», ни «Локомотиву» с такой игрой в Лиге чемпионов делать нечего».
Также Баринов рассказал о главной болезни «железнодорожников».
«Надо было обыгрывать «Динамо», надо было многое, но болезнь «Локо» — неумение играть первым номером. Уже двоих футболистов «Урала» сегодня удалили, а они никак забить не могли. Моментов много, а забивать некому. Комментировать тут нечего», — добавил Баринов.
«Локомотив» завершил сезон на третьем месте в чемпионате России, но благодаря победе в БЕТСИТИ Кубке России «железнодорожники» сыграют в Лиге Европы.
(Екатерина Звенигородская)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю