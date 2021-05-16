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Дзюба — третий российский игрок, который забил 20 мячей за чемпионат в XXI веке

16:25
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Артем Дзюба оформил покер в матче против «Тамбова» и обошел Сердара Азмуна в борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата.

Впервые за пять лет лучший главный снайпер премьер-лиги забил за турнир 20 голов. С момента перехода турнира на систему «осень-весна» помимо Дзюбы 20 мячей на свой счет записывали Сейду Думбья, Александр Кержаков (оба — в удлиненном сезоне-2011/12) и Федор Смолов (пять лет назад).

В 1990-х каждый сезон кто-то отличался больше 20 раз, а в 2000-х до юбилейной отметки добирались только бразильцы Вагнер Лав и Веллитон.

Футболисты, забивавшие 20 мячей в чемпионате России

Футболист

Команда

Год

Матчи

Голы

Ср.

Юрий Матвеев

Уралмаш

1992

28

20

0,71

Виктор Панченко

КАМАЗ

1993

32

21

0,66

Игорь Симутенков

Динамо

1994

28

21

0,75

Олег Гарин

Локомотив

1994

30

20

0,67

Олег Веретенников

Ротор

1995

29

25

0,86

Александр Маслов

Ростсельмаш

1996

33

23

0,70

Олег Веретенников

Ротор

1997

34

22

0,65

Олег Веретенников

Ротор

1998

30

22

0,73

Георгий Деметрадзе

Алания

1999

29

22

0,76

Вагнер Лав

ЦСКА

2008

26

20

0,77

Веллитон

Спартак

2009

28

21

0,75

Сейду Думбья

ЦСКА

2011/12

42

28

0,67

Александр Кержаков

Зенит

2011/12

32

23

0,72

Федор Смолов

Краснодар

2015/16

28

20

0,71

Артем Дзюба

Зенит

2020/21

27

20

0,74

(Кирилл Бурдаков)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.53

ТМ 2.5

19%

2.14

ИТБ2 (1.5)

13%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 3
ЦСКА 2
Матч завершен

X2

29%

1.40

ТБ 2.0

21%

1.45

Ф2 (0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 2
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.96

Обе забьют - да

24%

1.68

1X

18%

1.90

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