Дзюба — третий российский игрок, который забил 20 мячей за чемпионат в XXI веке
Артем Дзюба оформил покер в матче против «Тамбова» и обошел Сердара Азмуна в борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата.
Впервые за пять лет лучший главный снайпер премьер-лиги забил за турнир 20 голов. С момента перехода турнира на систему «осень-весна» помимо Дзюбы 20 мячей на свой счет записывали Сейду Думбья, Александр Кержаков (оба — в удлиненном сезоне-2011/12) и Федор Смолов (пять лет назад).
В 1990-х каждый сезон кто-то отличался больше 20 раз, а в 2000-х до юбилейной отметки добирались только бразильцы Вагнер Лав и Веллитон.
Футболисты, забивавшие 20 мячей в чемпионате России
|
Футболист
|
Команда
|
Год
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Юрий Матвеев
|
Уралмаш
|
1992
|
28
|
20
|
0,71
|
Виктор Панченко
|
КАМАЗ
|
1993
|
32
|
21
|
0,66
|
Игорь Симутенков
|
Динамо
|
1994
|
28
|
21
|
0,75
|
Олег Гарин
|
Локомотив
|
1994
|
30
|
20
|
0,67
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
1995
|
29
|
25
|
0,86
|
Александр Маслов
|
Ростсельмаш
|
1996
|
33
|
23
|
0,70
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
1997
|
34
|
22
|
0,65
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
1998
|
30
|
22
|
0,73
|
Георгий Деметрадзе
|
Алания
|
1999
|
29
|
22
|
0,76
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
2008
|
26
|
20
|
0,77
|
Веллитон
|
Спартак
|
2009
|
28
|
21
|
0,75
|
Сейду Думбья
|
ЦСКА
|
2011/12
|
42
|
28
|
0,67
|
Александр Кержаков
|
Зенит
|
2011/12
|
32
|
23
|
0,72
|
Федор Смолов
|
Краснодар
|
2015/16
|
28
|
20
|
0,71
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
2020/21
|
27
|
20
|
0,74
(Кирилл Бурдаков)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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