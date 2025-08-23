«Динамо» Москва — «Пари НН»: Бителло, Сергеев и Олусегун выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Пари НН» на матч 6-го тура РПЛ.

«Динамо»: Лещук, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Рубенс, Осипенко, Бителло, Глебов, Фомин, Сергеев, Макаров.

«Пари НН»: Медведев, Карич, Пигас, Шнапцев, Майга, Вешнер Тичич, Ивлев, Лесовой, Боселли, Грулев, Олусегун.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Пари НН».