Пальцев о возможном чемпионстве «Краснодара»: «Надежда всегда умирает последней»

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев в комментарии для «СЭ» оценил шансы на возможное чемпионство команды в этом сезоне РПЛ.



«Эмоции команды после игры с «Динамо» останутся в раздевалке. Упущенное чемпионство? Надежда всегда умирает последней. Еще остался один тур до конца. Мы будем готовиться к матчу с «Оренбургом», — сказал Пальцев «СЭ».



После 29-го тура «Зенит» с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, а «Краснодар» с 63 очками расположился на второй строчке.