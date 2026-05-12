Бакаев о возможных уходах игроков и тренера из «Локомотива»: «Столько таких разговоров из ниоткуда уже появлялось»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новости о возможных уходах игроков и главного тренера из команды.



«Столько таких разговоров из ниоткуда уже появлялось. Вам лучше знать, что в СМИ говорят. Про Баринова по итогу оказалось правдой? Давай проверим в этот раз. Подождем два-три месяца и будет ясно», — сказал Бакаев «СЭ».



Ранее в СМИ появилась информация, что Галактионов является главным кандидатом на должность главного тренера ЦСКА после ухода Фабио Челестини.



После 29-го тура «Локомотив» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.