Вагнер Лав удивлен назначением Олича на пост главного тренера ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал назначение на пост главного тренера московского клуба Ивицы Олича.

«Назначение Олича меня удивило. Я знал, что Ивица уже несколько лет работал ассистентом главного тренера в сборной Хорватии, но не подозревал о его желании стать главным. Думаю, ЦСКА рискнул пригласить именно Олича из-за его богатой клубной истории, ну и после хорошо проделанной работы в сборной Хорватии. Он все-таки стал вице-чемпионом мира с этой командой в качестве второго тренера», — цитирует Вагнера Лава Sport24.

Также легенда армейкого клуба отметил, хочет ли он сам работать тренером:

«Пойду ли в его тренерский штаб, если позовут? На данный момент нет, потому что я не хочу быть тренером. Но через несколько лет все может измениться, вдруг я захочу попробовать. Тогда, может быть, и пойду в ЦСКА! Но сейчас, после завершения карьеры, у меня пока нет желания становиться тренером», — сказал Вагнер.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 40 очками. Лидирует «Зенит» (48 очков).