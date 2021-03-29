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Вагнер Лав удивлен назначением Олича на пост главного тренера ЦСКА

13:58
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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал назначение на пост главного тренера московского клуба Ивицы Олича.

Ивица Олич.«Пока никто понятия не имеет, какой он тренер». Что думают в Хорватии о назначении Олича в ЦСКА

«Назначение Олича меня удивило. Я знал, что Ивица уже несколько лет работал ассистентом главного тренера в сборной Хорватии, но не подозревал о его желании стать главным. Думаю, ЦСКА рискнул пригласить именно Олича из-за его богатой клубной истории, ну и после хорошо проделанной работы в сборной Хорватии. Он все-таки стал вице-чемпионом мира с этой командой в качестве второго тренера», — цитирует Вагнера Лава Sport24.

Также легенда армейкого клуба отметил, хочет ли он сам работать тренером:

«Пойду ли в его тренерский штаб, если позовут? На данный момент нет, потому что я не хочу быть тренером. Но через несколько лет все может измениться, вдруг я захочу попробовать. Тогда, может быть, и пойду в ЦСКА! Но сейчас, после завершения карьеры, у меня пока нет желания становиться тренером», — сказал Вагнер.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 40 очками. Лидирует «Зенит» (48 очков).

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-03-29-vagner-lav-naznacheniye-olicha-menya-udivilo-dumayu-tsska-risknul-priglasit-yego-iz-za-bogatoy-klubnoy-istorii

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