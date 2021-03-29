Зайнутдинов пройдет дополнительное обследование после возвращения из сборной Казахстана

Казахстанский полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов сегодня, 29 марта, вернется в расположение столичного клуба, где пройдет дополнительное обследование.

«Бактиер сегодня возвращается в расположение своего клуба. В Москве будет проведено дополнительное обследование. Болевые ощущения у Бактиера появились уже в расположение сборной. На данный момент задача максимально быстро восстановиться и продолжать приносить пользу как ЦСКА, так и сборной Казахстана», — цитирует ТАСС пресс-службу агентства, которое ведет дела футболиста.

28 марта стало известно, что Федерация футбола Казахстана оказывала давление на 22-летнего игрока, чтобы он сыграл против сборной Франции. В воскресенье Франция обыграла Казахстан со счетом 2:0.