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Зайнутдинов пройдет дополнительное обследование после возвращения из сборной Казахстана

13:02
Бактиер Зайнутдинов. Фото Instagram
Бактиер Зайнутдинов. Фото Instagram
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Казахстанский полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов сегодня, 29 марта, вернется в расположение столичного клуба, где пройдет дополнительное обследование.

«Бактиер сегодня возвращается в расположение своего клуба. В Москве будет проведено дополнительное обследование. Болевые ощущения у Бактиера появились уже в расположение сборной. На данный момент задача максимально быстро восстановиться и продолжать приносить пользу как ЦСКА, так и сборной Казахстана», — цитирует ТАСС пресс-службу агентства, которое ведет дела футболиста.

28 марта стало известно, что Федерация футбола Казахстана оказывала давление на 22-летнего игрока, чтобы он сыграл против сборной Франции. В воскресенье Франция обыграла Казахстан со счетом 2:0.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11017095

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