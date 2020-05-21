Вагнер Лав мог бы усилить ЦСКА и сейчас. Так считает Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что бывший нападающий московского клуба Вагнер Лав и сейчас мог бы пригодится команде.

— Мы полтора года назад играли в Австрии с «Бешикташем», все молодые футболисты знали, что Вагнер был в ЦСКА. Но не знали, что он из себя представляет, — рассказал Гончаренко в прямом эфире с комментатором Нобелем Арустамяном в Instagram. — Потом наши футболисты говорили: «Мы не знаем, как к нему подобраться».

Мы понимаем наших болельщиков, которые пишут о возвращении. Вагнер стал более стройным, но сохранил резвость в работе с мячом. Ушла какая-то мишура, он стал действовать надежнее, более рационально. В 36 лет он великолепно выглядит.