РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Вагнер Лав мог бы усилить ЦСКА и сейчас. Так считает Гончаренко

22:25
Вагнер Лав в составе ЦСКА. Фото "СЭ"
Вагнер Лав в составе ЦСКА. Фото "СЭ"
Теги:

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что бывший нападающий московского клуба Вагнер Лав и сейчас мог бы пригодится команде.

— Мы полтора года назад играли в Австрии с «Бешикташем», все молодые футболисты знали, что Вагнер был в ЦСКА. Но не знали, что он из себя представляет, — рассказал Гончаренко в прямом эфире с комментатором Нобелем Арустамяном в Instagram. — Потом наши футболисты говорили: «Мы не знаем, как к нему подобраться».

Мы понимаем наших болельщиков, которые пишут о возвращении. Вагнер стал более стройным, но сохранил резвость в работе с мячом. Ушла какая-то мишура, он стал действовать надежнее, более рационально. В 36 лет он великолепно выглядит.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир