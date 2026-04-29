Вадим Гаранин назначен главным тренером «Пари НН»

«Пари НН» сообщил о назначении Вадима Гаранина на пост главного тренера команды. Контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Гаранин уже присоединился к нижегородскому клубу и провел первую тренировку в рамках подготовки к матчу с «Ахматом» в 28 туре чемпионата России.

55-летний специалист в РПЛ ранее работал в «Сочи». В Первой лиге Гаранин возглавлял «Черноморец» и «Енисей», с которым в сезоне-2021/22 дошел до полуфинала Кубка России.

Последним местом работы тренера был клуб Lit Energy из Медиалиги.

«Пари НН» набрал 22 очка в 27 турах и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

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