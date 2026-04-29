Челестини — о возможном увольнении из ЦСКА: «Этот вопрос нужно не мне задавать. Я готов тренировать команду»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о возможном увольнении.
— В «Пари НН» уволили тренера, прибегнули к шоковой терапии. По вашему мнению, такое может быть в ЦСКА? Вы готовы к тому, что каждый матч может быть для вас последним в клубе?
— Этот вопрос нужно не мне задавать. Я готов тренировать команду, чтобы выиграть в воскресенье. Я не думаю о таких вещах. Для меня это глупый вопрос, на который не должен обращать внимание. Это часть работы. Это не хобби. Этой работой я кормлю детей. Когда я подписываю контракт, то понимаю, что могу его не доработать. Но я не буду ходить каждый день на тренировку и думать, что это последний день в клубе. Не надо мне задать этот вопрос. Вот вы (обращение к журналисту. — Прим. «СЭ») готовы к увольнению, если интервью со мной будет неуспешным? Вы должны быть готовы сделать хорошее интервью со мной. Это ваша работа. Мы должны быть готовы хорошо сделать свою работу.
Челестини работает в московской команде с июня 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.
После 27 туров ЦСКА набрал 45 очков и занимает шестое место в таблице чемпионата России. В финале Пути регионов FONET Кубка России армейцы 6 мая сыграют со «Спартаком».
2 мая в 28-м туре чемпионата России ЦСКА примет «Зенит».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0