Евсеев: «Думаю, до такого провала, как при немцах, в «Локомотиве» не дойдет»
Бывший защитник «Локомотива» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от выступления московского клуба в новом сезоне РПЛ.
«Тогда в «Локомотиве» были немцы, а сейчас там Галактионов. Думаю, до такого провала, как при немцах, не дойдет. Галактионов умеет ставить дисциплину и вообще объяснять свои требования. Так что до того, что было два года назад, не дойдет», — цитирует Metaratings.ru Евсеева.
Галактионов стал главным тренером «Локомотива» 13 ноября 2022 года.
Источник: Metaratings.ru
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