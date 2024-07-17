Евсеев: «Думаю, до такого провала, как при немцах, в «Локомотиве» не дойдет»

Бывший защитник «Локомотива» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от выступления московского клуба в новом сезоне РПЛ.

«Тогда в «Локомотиве» были немцы, а сейчас там Галактионов. Думаю, до такого провала, как при немцах, не дойдет. Галактионов умеет ставить дисциплину и вообще объяснять свои требования. Так что до того, что было два года назад, не дойдет», — цитирует Metaratings.ru Евсеева.

Галактионов стал главным тренером «Локомотива» 13 ноября 2022 года.