Сперцян: «Мхитарян рассчитывает на меня как на лидера сборной Армении»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, часто ли общается с игроком «Интера» Генрихом Мхитаряном.
«Мы много о чем разговариваем с Мхитаряном. Часто общаемся, но темы диалога останутся между нами. Он видит меня лидером сборной Армении. Говорит, что я делаю правильно, а что нет. Конечно, он рассчитывает на меня как на лидера, помогает и подсказывает мне, что делать», — цитирует «РБ Спорт» Сперцяна.
В сезоне-2023/24 Сперцян сыграл 12 матчей за сборную Армении и сделал 2 результативные передачи.
Источник: «РБ Спорт»
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Ростов – ЦСКА
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Оренбург – Спартак
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|21.07
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