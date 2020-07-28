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Вадим Евсеев: «Надо быстрее забыть завершившийся сезон и войти мыслями в новый»

19:55
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о тренировочном процессе команды.

— Провели сегодня две тренировки, — написал Евсеев в Instagram. — Времени до начала сезона всего ничего, две недели. Перерыв маленький. Ситуация необычная, надо быстрее забыть завершившийся сезон и войти мыслями в новый.

Работы много, как индивидуальной, так и беговой. Игроки в разном состоянии: кто-то больше играл, кто-то меньше. Кто-то больше будет заниматься восстановлением, а кого-то надо наоборот нагрузить. На вечернем занятии больше работали с мячами. И дальше тоже будем тренироваться в таком цикле: две тренировки в день — 1, 2 — 1.

Желание работать у игроков больше. Понимают, что за прошлый сезон многие заметно прибавили. Хотят прогрессировать и дальше.

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