Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев остался доволен ничьей в матче 27-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (1:1). Его команда пропустила быстрый гол и сравняла счет в компенсированное время.

– Доволен результатом. Играли до конца и забили в конце, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Евсеев. – Позволили сопернику в первой же атаке нанести удар и пропустили. Да, удар был очень качественным – без претензий к вратарю. Игра была нервной – все переживали. Считаю, что каждое набранное очко – приобретение. Соперник нас заставил сесть, обороняться в первом тайме. Давление оказывалось на флангах. Где-то не успевали переключаться – приходилось защищаться. Наши замены были направлены на усиление. Игбун мог бы играть еще, но решили добавить еще скорости, чтобы пауз не было. Потом еще две замены – убрали игроков, которые полностью выложились. У нас есть достойные замены. Всему итог: забили в концовке, потому что верили в свои силы.