23 марта, 22:28

Андреев: «У «Крыльев» была возможность подписать Дзюбу, но тренерский штаб и Корниленко посчитали, что он не поможет»

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал, почему клуб не подписал нападающего Артема Дзюбу.

«Была возможность подписать Артема, но тренерский штаб и Сергей Корниленко, на тот момент, посчитали, что он не поможет. По разного рода причинам, Артем возрастной игрок, достаточно специфический в раздевалке, а внутреннюю атмосферу в команде, которую выстраивал тренерский штаб годами, сломать очень легко. Но это не говорит, что Артем плохой футболист, просто не подходил под ту игру, которую ставит Игорь Витальевич. То, что Дзюба набрал хорошую форму и показывает достойный результат в «Акроне», и побил все возможные рекорды, — это очень круто.

Мы общались с Джикией, когда искали усиление в центр обороны. Он, на тот момент, был не готов переезжать в Самару», — сообщил Андреев в Telegram-канале болельщиков самарской команды «Топи за «Крылья».

Дзюба летом 2024 года подписал контракт с «Акроном». В текущем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://t.me/topyzakrylia
Артем Дзюба
ФК Крылья Советов (Самара)
  • Belousov

    Правильно сделали что не подписали Дзюбу, поступили по совести.

    24.03.2025

    • Вадим Андреев: «Если бы был вариант другого тренера, то Осинькин бы спокойно ушел из «Крыльев»

    Бывший гендиректор «Крыльев» Андреев: «За 4 года мы с командой погасили больше миллиарда рублей долгов»
