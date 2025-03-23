Футбол
23 марта, 22:55

Бывший гендиректор «Крыльев» Андреев: «За 4 года мы с командой погасили больше миллиарда рублей долгов»

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал о долгах клуба.

«Когда я приходил в клуб, было две большие задолженности. Перед «ГазБанком» 700 миллионов рублей, которые клуб совместно с помощью банка «Солидарность» и областью успешно погасили.

Второй это «РТ-Капитал», долг который брался лет 20 назад и на момент моего прихода был 1,15 миллиарда рублей, сейчас осталось погасить 700 миллионов из этого долга. За 4 года мы с командой погасили больше миллиарда рублей долгов, которые, повторюсь, брали за долго до моего прихода.

Более того, у нас был план по реструктуризации и пролонгации долга с «РТ» на очень выгодных условиях для клуба, но у руководства области есть свое видение решения этой задолженности и они хотят (со слов губернатора, которые прочитал в СМИ) погасить задолженность в ближайшие годы», — сообщил Андреев в Telegram-канале болельщиков самарской команды «Топи за «Крылья».

В январе 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявлял, что власти региона намерены вернуть заем в размере 897,6 миллионов рублей, предоставленный «Крыльям Советов» компанией «РТ-капитал».

ФК Крылья Советов (Самара)
  • Николай Макеев

    А кто эти "долги" сформировал то?

    24.03.2025

  • vvi432

    И где же вы столько долгов набрали, учитывая, что ещё 1млрд должны? Наверное со многими поделились доходами. И это говорит бывший, а теперь агент. Дорого обходится области команда!

    24.03.2025

  • avp1960

    Интересно, а за какой период вы эти долги набрали?

    24.03.2025

  • Ganimed77

    Лярд рублей-это копейки, всего-навсего 10 лямов бакинских, а такие всякие мендеши сейчас считают за аванс:joy:

    24.03.2025

    • Андреев: «У «Крыльев» была возможность подписать Дзюбу, но тренерский штаб и Корниленко посчитали, что он не поможет»

    У Валентина Иванова заканчивается контракт в Катаре. Позовут ли его в РФС?
