Бывший гендиректор «Крыльев» Андреев: «За 4 года мы с командой погасили больше миллиарда рублей долгов»

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал о долгах клуба.

«Когда я приходил в клуб, было две большие задолженности. Перед «ГазБанком» 700 миллионов рублей, которые клуб совместно с помощью банка «Солидарность» и областью успешно погасили.

Второй это «РТ-Капитал», долг который брался лет 20 назад и на момент моего прихода был 1,15 миллиарда рублей, сейчас осталось погасить 700 миллионов из этого долга. За 4 года мы с командой погасили больше миллиарда рублей долгов, которые, повторюсь, брали за долго до моего прихода.

Более того, у нас был план по реструктуризации и пролонгации долга с «РТ» на очень выгодных условиях для клуба, но у руководства области есть свое видение решения этой задолженности и они хотят (со слов губернатора, которые прочитал в СМИ) погасить задолженность в ближайшие годы», — сообщил Андреев в Telegram-канале болельщиков самарской команды «Топи за «Крылья».

В январе 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявлял, что власти региона намерены вернуть заем в размере 897,6 миллионов рублей, предоставленный «Крыльям Советов» компанией «РТ-капитал».