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Сегодня, 14:37

В «Зените» прокомментировали информацию о затянувшейся презентации Фернандеса

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Марио Фернандес.
Фото Global Look Press

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал затянувшийся процесс с объявлением о переходе защитника Марио Фернандеса в петербургский клуб.

«Дождитесь официальных сообщений по Марио», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что в среду, 12 июля, 32-летний Фернандес должен пройти медосмотр для завершения перехода в клуб.

11 июля «СЭ» сообщал, что Фернандес в ближайшие дни должен пройти медосмотр, после чего он подпишет контракт с «Зенитом».

По информации «СЭ», 32-летний футболист заключит соглашение по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».

Марио Фернандес
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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