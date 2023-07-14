В «Зените» заявили об отсутствии предложений по Клаудиньо
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию об отклонении предложения «Фламенго» по трансферу хавбека Клаудиньо.
«У нас не было никаких предложений. Это все слухи и фейки», — сказал Медведев «СЭ».
Ранее появилась информация, что бразильский клуб предложил за 26-летнего игрока 15 миллионов евро в течение пяти лет: 10 частями по 1,5 миллиона евро. В начале июня «СЭ» сообщал, что клуб из Санкт-Петербурга оценивает бразильца в 30 миллионов евро.
Клаудиньо с 2021 года выступает за «Зенит». В прошедшем сезоне он забил 5 голов и сделал 12 голевых передач в 30 матчах во всех турнирах. Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2027 года.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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