Корнеев высказался о желании Вендела покинуть «Зенит»
Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о желании полузащитника «Зенита» Вендела покинуть санкт-петербургский клуб.
«Пока ситуация однозначная: человек хочет уйти. Но «Зенит» просто так его никуда не отпустит. Его явно не согласятся отдать в обычную аренду. Думаю, хавбека если и отправят в аренду, то только с обязательным правом выкупа не меньше чем за 20 миллионов евро. А найти Венделу коллектив с его большой зарплатой тоже не так просто. Поэтому, если у него не появится вариантов, обязан будет вернуться. Легионер не имеет права просто приостановить срок действия контракта, это исключено. Поэтому «Зенит» спокоен и готов разбираться в ситуации по мере того, как она будет развиваться. Могут ли другие латиноамериканцы пожелать уехать из России вслед за Венделом? Давайте не делать прогнозы. Случиться может что угодно», — приводит слова Корнеева RT.
Контракт Вендела с сине-бело-голубыми действует до конца июня 2027-го. Хавбек перешел в «Зенит» из «Спортинга» в 2020 году.
В прошлом сезоне бразилец провел 33 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 24 миллиона евро.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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