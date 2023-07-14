Корнеев высказался о желании Вендела покинуть «Зенит»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о желании полузащитника «Зенита» Вендела покинуть санкт-петербургский клуб.

«Пока ситуация однозначная: человек хочет уйти. Но «Зенит» просто так его никуда не отпустит. Его явно не согласятся отдать в обычную аренду. Думаю, хавбека если и отправят в аренду, то только с обязательным правом выкупа не меньше чем за 20 миллионов евро. А найти Венделу коллектив с его большой зарплатой тоже не так просто. Поэтому, если у него не появится вариантов, обязан будет вернуться. Легионер не имеет права просто приостановить срок действия контракта, это исключено. Поэтому «Зенит» спокоен и готов разбираться в ситуации по мере того, как она будет развиваться. Могут ли другие латиноамериканцы пожелать уехать из России вслед за Венделом? Давайте не делать прогнозы. Случиться может что угодно», — приводит слова Корнеева RT.

Контракт Вендела с сине-бело-голубыми действует до конца июня 2027-го. Хавбек перешел в «Зенит» из «Спортинга» в 2020 году.

В прошлом сезоне бразилец провел 33 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 24 миллиона евро.