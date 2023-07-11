Марио Фернандес прибудет в Петербург в ближайшие дни, но контракт с «Зенитом» пока не подписан
Бывший защитник сборной России Марио Фернандес, который переходит в «Зенит» из бразильского «Интернасионала», должен прибыть в Санкт-Петербург в ближайшее время.
Как стало известно «СЭ», контракт с 32-летним футболистом пока не подписан — это произойдет уже в Северной столице после медосмотра. При этом матч за OLIMBPET Суперкубок России с ЦСКА (15 июля, Казань) он точно пропустит.
По нашей информации, заключение договора с Марио Фернандесом не означает автоматическое расставание команды Сергея Семака с одним из вероятных конкурентов новичка — 29-летним Алексеем Суторминым (соглашение до конца июня 2025 года).
Тренерский штаб рассчитывает на игрока, способного выступать не только на правой бровке, но и на других позициях. Если сам Сутормин не проявит инициативу перехода, то, скорее всего, останется у чемпионов страны.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -