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Сегодня, 21:45

Титов — о шансах «Спартака» на золото: «Зенит» и без Малкома с Венделом дожимает соперников на классе и опыте»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты «Спартака» в матче против «Оренбурга».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил шансы красно-белых на чемпионство в новом сезоне.

— Скоро в основу вернутся Соболев и Джикия. «Спартак» в оптимальном составе способен навязать борьбу нынешнему «Зениту» за чемпионство?

— Не очень люблю эти вопросы. Особенно после первого тура. Нужно спокойнее относиться к старту сезона. «Спартак» будет способен, когда из «Зенита» уедут все бразильцы. Вот тогда шансы повысятся. Вы же видите, Малком сейчас, похоже, покинет «Зенит», Вендела нет. Но питерцы все равно берут свои очки, дожимают на опыте, на классе в гостях. Я уж не говорю про домашние матчи.

Так что давайте смотреть на дистанции. Допускаю, что до закрытия трансферного окна «Спартак» пополнится классными защитником и нападающим. Мне кажется, средняя линия достаточно укомплектована. А вот центральный защитник необходим. Никто не застрахован от травм и красных карточек. В середине недели уже стартует Кубок. Ну и форвард тоже не помешает. Вопрос — где его взять и кто сейчас поедет в Россию? Придется переплачивать. В целом чемпионат начался интересно. Уже есть сенсации, уверен, не последние. Хочется верить, что интрига в золотой гонке сохранится до 30-го тура, а не как это было в последние два-три года.

«Спартак» в следующем туре сыграет дома против «Балтики». Матч состоится 31 июля и начнется в 19.30 (мск).

 
Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Даниила Хлусевича. «Спартак» понравился, но заикаться о шансах на золото с такой защитой — преступление». Интервью Егора Титова

 

Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
4
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
5
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
7
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
8
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 3 : 2
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Кейта Бальде

Кейта Бальде

Спартак

 1 0 1
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