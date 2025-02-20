Медведев о возможном трансфере Перейры в «Зенит»: «Ждите полуночи и боя курантов»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил «СЭ» на вопрос о возможном переходе полузащитника «Крузейро» Матеуса Перейры в клуб из Санкт-Петербурга.

Ранее издание Globo сообщило, что 28-летний бразилец принял предложение «Зенита».

«Ждите полуночи и боя курантов», — сказал Медведев «СЭ».

В этом сезоне 28-летний бразилец отметился 1 голевой передачей в 7 матчах за «Крузейро». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.