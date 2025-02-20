Вратарь ЦСКА Боков о новой схеме: «Все ребята максимально быстро услышали новые требования главного тренера»

Вратарь московского ЦСКА Данила Боков в комментарии для «СЭ» оценил нынешние результаты команды.

«В плане результатов, конечно, хотелось бы видеть ЦСКА на первом месте в Winline Зимнем Кубке. Но мы все понимаем, что это сборы. Мы начали использовать новую схему, поэтому где-то в игре могут быть помарки. Но все ребята восприняли новую схему правильно, адекватно и максимально быстро услышали требования главного тренера», — сказал Боков «СЭ».

ЦСКА занял четвертое место в Winline Зимнем Кубке РПЛ.

Армейцы набрали 31 очко по итогам 18 туров чемпионата России-2024/25. Московская команда отстает на 8 очков от лидирующего «Краснодара» и идущего на второй позиции «Зенита», у которых одинаковое количество баллов (39).

(Дарик Агаларов)